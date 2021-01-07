Известная украинская певица Наталья Могилевская решила удивить фанатов смелым образом и не менее смелым обращением

Как рассказывает Politeka, фотографией красотка поделилась у себя на странице в Instagram.

Так, знаменитость решила обратиться к своим хейтерам, назвав их «великими учителями».

«Ну, во-первых, они напоминают нам о наших дырах, шитых белыми нитками, а так же о том, что дерьмо есть как на улице, так и в каждом из нас, и что не только милость и благость создал Господь, как нам хочется думать в своих молитвах, но и заставляют задуматься, о Создателе который создал все Наше дерьмо, которое мы так не хотим замечать, брезгливо отворачивая нос, в том числе и от самих себя», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Могилевская позирует, умостившись в кресле в смелом мини-платье, показав на камеру безупречные ноги. Подобная красота не могла «пройти мимо» ее поклонников.

«Ах, эти ноги», «ну очень красивая», «Наташа, вы шикарная», «красотка! Обожаю ваши ноги. И слова - до глубины души», «как всегда – непревзойденная», - пишут они.

Напомним, что Могилевская и Дорофеева устроили "жару" в соблазнительных нарядах.

Как сообщала Politeka, резко помолодевшая Могилевская в лохматом наряде неожиданно обратилась к украинцам.

Также Politeka писала, что 45-летняя Могилевская с короной на голове впечатлила видом, вытянув ноги в экстра-мини.