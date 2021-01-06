Відома українська співачка Наталія Могилевська показала, як розважається
На кадрах Могилевська була в леопардовій шубі і з аналогічним посохом. Зірка доповнила образ білим піджаком і штанами. Красуня танцева, тримаючись за голову свого партнера. Поруч навпочіпки в куртці і джинсах сидів ведучий радіостанції Слава Дьомін. Чоловік присідав, рухаючись в такт з Наталією. Кадри вийшли максимально кумедними і підбадьорливими, зіркова парочка влаштувала справжнє шоу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку радіостанції в Тікток.
Фанати поставили кілька сотень лайків і написали коментарі:
"А хто той стрибунець?", А чого ж волосся такі недоглянуті", "вогонь".
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Варто відзначити, що Слава Дьомін є ведучим шоу "Зарядка", яке крутять на радіостанції. Чоловік влаштовує зіркам українського шоу-бізу випробування скоромовками.
Повідомлялося, що співачка Наталія Могилевська збентежила яскравим новорічним привітанням, яке запам'ятається надовго.
Так, спочатку Могилевська звернулася до українців з проникливою промовою. Співачка сиділа в кріслі поруч з прикрашеною ялинкою. На ній був білий брючний костюм, включаючи піджак з неймовірним коміром і апетитним декольте.
Нагадаємо, Наталя Могилевська в Леопарді вилізла на стіл, затьмаривши молодих красунь
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