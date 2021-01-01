Вот, как надо отмечать

Популярная украинская певица Наталья Могилевская показала, как отрывалась в новогоднюю ночь в эпатажных нарядах

Звезда поделилась отрывками своих зажигательных выступлений в разделе Сториз своего Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, на кадрах можно увидеть, как Могилевская танцует под свою новую песню с Даниилом Вегасом. Кадры сделаны во время разных выступлений, поэтому певица смогла продемонстрировать разные наряды. Так, в первом образе она танцевала в белом костюме с глубоким декольте и леопардовой шубе.

На втором видео звезда уже выступала в платье с короткой ассиметричной юбкой и необычными рукавами. Наряд также выделялся своим леопардовым принтом.

В третьем выступлении к Могилевской и Вегасу присоединилась и известная украинская ведущая Катя Осадчая, которая была в элегантном длинном платье с пикантным декольте. Сама Могилевская для танца примерила яркую шубку с радужной расцветкой.

На каждом из видео певица старается вовсю, делая свое выступление максимально ярким и впечатляющим.

Ранее мы сообщали, Могилевская засветилась в компании с состоятельным бизнесменом Олегом Рыжовым, с которым ей приписывали роман.

Артистка в яркой шубке беззастенчиво обнималась с якобы любовником, который был в джинсовой курточке с ее портретом на спине. По всему, пара наслаждалась обществом друг друга.

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