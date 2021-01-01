Популярная украинская певица Наталья Могилевская показала, как отрывалась в новогоднюю ночь в эпатажных нарядах
Звезда поделилась отрывками своих зажигательных выступлений в разделе Сториз своего Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Так, на кадрах можно увидеть, как Могилевская танцует под свою новую песню с Даниилом Вегасом. Кадры сделаны во время разных выступлений, поэтому певица смогла продемонстрировать разные наряды. Так, в первом образе она танцевала в белом костюме с глубоким декольте и леопардовой шубе.
На втором видео звезда уже выступала в платье с короткой ассиметричной юбкой и необычными рукавами. Наряд также выделялся своим леопардовым принтом.
В третьем выступлении к Могилевской и Вегасу присоединилась и известная украинская ведущая Катя Осадчая, которая была в элегантном длинном платье с пикантным декольте. Сама Могилевская для танца примерила яркую шубку с радужной расцветкой.
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На каждом из видео певица старается вовсю, делая свое выступление максимально ярким и впечатляющим.
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