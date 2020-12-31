Украинская певица Наталья Могилевская показала, где будет встречать Новый год



Как передает Politeka.net, соответственное видео знаменитость опубликовала на своей страничке в Instagram.

Перед праздничной ночью Могилевская сперва решила насладиться водными процедурами.

"Хэллоу, всем привет. Кто идет со мной после тяжелого перелета в душ? Клас... Посмотрите, какая красота!", - похвасталась певица.

Судя по геолокации в подписи к видео, певица намерена встретить Новый год в курортном Буковеле. Могилевская не удержалась и показала роскошный отель и шикарные пейзажи из окна номера.





Ранее мы сообщали, Могилевская засветилась в компании с состоятельным бизнесменом Олегом Рыжовым, с которым ей приписывали роман.

Артистка в яркой шубке беззастенчиво обнималась с якобы любовником, который был в джинсовой курточке с ее портретом на спине. По всему, пара наслаждалась обществом друг друга.

Напомним, помолодевшая Могилевская в облегающем топе заставила визжать от восторга, яркие кадры: «Так держать».

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