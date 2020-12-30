Певица Наталья Могилевская мастерски накрутила публику, пообещав сюрприз

Как передает Politeka.net, 45-летняя звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в новом образе.

Так, ярко накрашеная Наталья позировала рядом с украшенной елочкой в бронзовом блестящем гольфе и синих джинсах. На одном из кадров в руке звезда держала зеркальце.

В подписи Наталья подразнила фанатов подарками, загадав задачку:

"Свет мой, зеркальце, скажи, какой артист в этом году будет на всех Огоньках Страны?💥❤️❗️❗️❗️ Кто угадает где - получит в подарок куртку с надписью Натусик из нашего клипа!!!"

Люди кинулись отвечать ей в комментариях, заодно засыпая комплиментами:

"Самая лучшая😍😊👍👌"

"Идеальный образ"

"Супер👍"

"Какая красотка🤗💕"

"Вы...ну и Оля Полякова😉😊"

"Натусик будет на всех тусах страны🔥"

"Натусик, Потап и Монатик♥️"

"Могилевская. Полякова. Осадча"

"Вауууу які фото неймовірні😻Перехоплює подих😻❤️"

Ранее мы сообщали, счастливая Могилевская засветилась в компании с состоятельным бизнесменом Олегом Рыжовым, с которым ей приписывали роман.

Артистка в яркой шубке беззастенчиво обнималась с якобы любовником, который был в джинсовой курточке с ее портретом на спине и надписью "Натусик". По всему, парочка наслаждалась обществом друг друга.

«Красивые и счастливые!😍», «Красивые», «Натусик, вы супер супер супер. Теперь я люблю вас двоих», «Вот кто всегда в тренде, так это Могилевская, умничка и большая трудяга», - отреагировали пользователи в комментариях.

Напомним, помолодевшая Могилевская в облегающем топе заставила визжать от восторга, яркие кадры: «Так держать».

Как сообщала Politeka, заведенная Могилевская после шалостей в постели не смогла сдержать эмоций: «Страшно кайфую»

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