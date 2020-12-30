Певица Наталья Могилевская мастерски накрутила публику, пообещав сюрприз
Как передает Politeka.net, 45-летняя звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в новом образе.
Так, ярко накрашеная Наталья позировала рядом с украшенной елочкой в бронзовом блестящем гольфе и синих джинсах. На одном из кадров в руке звезда держала зеркальце.
В подписи Наталья подразнила фанатов подарками, загадав задачку:
"Свет мой, зеркальце, скажи, какой артист в этом году будет на всех Огоньках Страны?💥❤️❗️❗️❗️ Кто угадает где - получит в подарок куртку с надписью Натусик из нашего клипа!!!"
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Люди кинулись отвечать ей в комментариях, заодно засыпая комплиментами:
"Самая лучшая😍😊👍👌"
"Идеальный образ"
"Супер👍"
"Какая красотка🤗💕"
"Вы...ну и Оля Полякова😉😊"
"Натусик будет на всех тусах страны🔥"
"Натусик, Потап и Монатик♥️"
"Могилевская. Полякова. Осадча"
"Вауууу які фото неймовірні😻Перехоплює подих😻❤️"
Ранее мы сообщали, счастливая Могилевская засветилась в компании с состоятельным бизнесменом Олегом Рыжовым, с которым ей приписывали роман.
Артистка в яркой шубке беззастенчиво обнималась с якобы любовником, который был в джинсовой курточке с ее портретом на спине и надписью "Натусик". По всему, парочка наслаждалась обществом друг друга.
«Красивые и счастливые!😍», «Красивые», «Натусик, вы супер супер супер. Теперь я люблю вас двоих», «Вот кто всегда в тренде, так это Могилевская, умничка и большая трудяга», - отреагировали пользователи в комментариях.
Напомним, помолодевшая Могилевская в облегающем топе заставила визжать от восторга, яркие кадры: «Так держать».
Как сообщала Politeka, заведенная Могилевская после шалостей в постели не смогла сдержать эмоций: «Страшно кайфую»
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