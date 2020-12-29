Известная украинская певица Наталья Могилевская снова засветилась с состоятельным бизнесменом Олегом Рыжовым, с которым ей ранее приписывали роман

Звезда поделилась яркими кадрами на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На фото Могилевская с Рыжовым обнимаются, слушают музыку и веселятся во всю.

Певица запечатлена в разноцветной мохнатой шубке, а вот ее приятель позирует в джинсовой куртке с надписью «Натусик» и портретом могилевской на спине.

Яркие фото активно комментируют в Сети. Поклонники артисти в восторге от ее сияющего вида.

«Красивые и счастливые!😍», «Красивые», «Натусик, вы супер супер супер. Теперь я люблю вас двоих», «Вот кто всегда в тренде, так это Могилевская, умничка и большая трудяга», - пишут в комментариях.

Отметим, что ранее Наталья Могилевская привлекла внимание СМИ, появившись в паре с Олегом Рыжовым на нескольких мероприятиях. Поклонники тут же заподозрили, что между ними роман, однако певица подобные домыслы отррицает и утверждает, что они просто друзья.

Напомним, помолодевшая Могилевская в облегающем топе заставила визжать от восторга, яркие кадры: «Так держать».

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