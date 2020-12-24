Известная украинская певица Наталья Могилевская показала, как развлекается с состоятельным бизнесменом Олегом Рыжовым, с которым ей ранее приписывали роман

Звезда поделилась яркими кадрами на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Так, на видео можно увидеть как Могилевская и Рыжов со смехом и криками скатываются с горки. Певица не скрывает позитивных эмоций, вовсю кричит и смеется, демонстрируя свою радость. После скоростного спуска звезда и ее спутник тяжело дышат, пытаясь прийти в себя.

«Эх, прокатились! С Олегом Рыжовым. С Наступающим! Это супер!», - написала Могилевская в подписи к видео.

Ее поклонники не смогли проигнорировать такие кадры.

«Хах, смешные такие», «Ваааай, какая вы класснючая! Обожаю Вас!», «Наташенька, хохотушечка умничка, море позитива», «Снимите парик, мы вас и так узнали», Вы невероятная! Всегда на позитиве, очень яркая, с хорошим чувством юмора! Натусик, с Наступающим Вас, моя любимая зажигалочка!», «Ната вы просто супер. Глаза наполнены женским счастьем», «Вот это радостные эмоции!», «Ах этот смех! Супер класснючие, с наступающим!», - пишут люди.

Отметим, что ранее Могилевская привлекла внимание СМИ, появившись в паре с Рыжовым на нескольких мероприятиях. Поклонники тут же заподозрили, что между ними роман, однако певица утверждает, что они просто друзья.

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