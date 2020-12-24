Известная украинская певица Наталья Могилевская показала, как развлекается с состоятельным бизнесменом Олегом Рыжовым, с которым ей ранее приписывали роман
Звезда поделилась яркими кадрами на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
Так, на видео можно увидеть как Могилевская и Рыжов со смехом и криками скатываются с горки. Певица не скрывает позитивных эмоций, вовсю кричит и смеется, демонстрируя свою радость. После скоростного спуска звезда и ее спутник тяжело дышат, пытаясь прийти в себя.
«Эх, прокатились! С Олегом Рыжовым. С Наступающим! Это супер!», - написала Могилевская в подписи к видео.
Располневший Потап вызвал отвращение танцами с толпой раздетых девиц: "С окружной дороги"
Затравленная "Холостячка" Мишина в отчаянии раскрыла секреты шоу: "Неужели вы думаете, что..."
Под Киевом внедорожник влетел в пешеходов, никто не выжил: кадры и первые детали трагедии
"Ее музыка завораживала": ушла из жизни популярная певица, чьи хиты слышали многие украинцы
Ее поклонники не смогли проигнорировать такие кадры.
«Хах, смешные такие», «Ваааай, какая вы класснючая! Обожаю Вас!», «Наташенька, хохотушечка умничка, море позитива», «Снимите парик, мы вас и так узнали», Вы невероятная! Всегда на позитиве, очень яркая, с хорошим чувством юмора! Натусик, с Наступающим Вас, моя любимая зажигалочка!», «Ната вы просто супер. Глаза наполнены женским счастьем», «Вот это радостные эмоции!», «Ах этот смех! Супер класснючие, с наступающим!», - пишут люди.
Отметим, что ранее Могилевская привлекла внимание СМИ, появившись в паре с Рыжовым на нескольких мероприятиях. Поклонники тут же заподозрили, что между ними роман, однако певица утверждает, что они просто друзья.
Напомним, Могилевская и Дорофеева устроили "жару" в соблазнительных нарядах: "Настоящие искусительницы".
Как сообщала Politeka, игривая Могилевская не удержалась и устроила зажигательный танец с солисткой KAZKA.
Также Politeka писала, что блондинка Могилевская померилась содержимым декольте с экзотическими красотками: «Два кофе с молоком».