Наталья Могилевская впечатлила роскошным образом в белом в компании экзотических красоток

Популярная украинская певица поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

В нем звезда обратилась к своим поклонникам и призналась, что ей важен от них любой фидбек.

«Друзья я читаю все ваши отзывы спасибо за каждый как позитивный так и негативный. Такие резонансные работы провоцируют наше активное общение! Я счастлива и готова отвечать на ваши вопросы, обсуждать критические замечания! Пишите здесь! Ближайшие дни буду активна!», - написала артистка.

Она также поделилась своей фотографией, на которых позирует с двумя темнокожими красотками – моделью Элизабет Аноруе и блогершей Трейси Жозе Мануэль. Все трое, при этом, выбрали для выхода в свет наряды с глубоким декольте, чем не могли не привлечь к себе внимание.

Поклонники Могилевской пришли в восторг от нового снимка.

«Невероятная Наташа, новый сингл, это восторг. Не перестаёте удивлять», «Люблю Ваши песни. Все разные и 100% настоящие!», «Натусик, залетайте на шампусик! С наступающим!», «Спасибо, что ты вновь "в строю". Трек классный! Ты грациозна, красива, нежна! Спасибо тебе, что ты есть у нас!», «Какие вкусняшки», «Отлично выглядите. Буду рада сотрудничать с вами. С наступающим Вас», «Два кофе с молоком», - пишут люди.

Напомним, сияющая Могилевская впечатлила уютным видом на фоне роскошной елки: "Наташка помолодела".

Как сообщала Politeka, босая Могилевская засветилась "навеселе" в отеле с 18-летним парнем: "Это было 5 утра...".

Также Politeka писала, что Могилевская с глубоким декольте тряхнула стариной перед молодежью, кадры разгула: "Так долго дразнила...".