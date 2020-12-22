Популярная украинская певица Наталья Могилевская похвасталась в сети зажигательным танцем с солисткой группы KAZKA

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.

«Какие же вы у меня талантливые! Я уже три дня смотрю ваши тиктоки под трек «Натусик» и получаю огромное удовольствие, глядя на то, какие вы у меня классные! Дорогие мои и любимые, не сдержалась, и решила показать вам тиктоки», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном ролике Могилевская исполняет зажигательный танец с солисткой группы KAZKA Александрой Зарицкой. Как можно заметить, все это происходит в центре Киева, на улице.

«Неожиданно и приятно», «Наташенька песня огонь 🔥 и клип тоже огонь 🔥 спасибо вам за песню! Вы молодец», «прикольно получилось, Наташа!», «Наташа вы супер , таких звёзд , как вы очень мало , таких надо поискать ! Творческих , вам успехов и процветания», «Натусик – как всегда на высоте», - пишут ее поклонники.

Напомним, сияющая Могилевская впечатлила уютным видом на фоне роскошной елки: "Наташка помолодела".

Как сообщала Politeka, босая Могилевская засветилась "навеселе" в отеле с 18-летним парнем: "Это было 5 утра...".

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