Украинская певица Наталья Могилевская подорвала сцену новым хитом и зажигательными танцами на столе

Как передает Politeka.net, артистка приняла участие в новогоднем огоньке, где презентовала свой новый хит «Натусик», который она исполняет с молодыми исполнителями. Красотка вышла на сцену в короне и белой меховой накидке королевы. Она спела эффектное вступление, после чего передала эстафету новому поколению.

После вставки с рэпом Могилевская появилась на сцене в новом образе. На ней был эффектный белый костюм, сверху которого певица надела леопардовое пальто. 45-летняя Могилевская залезла на стол, где зажигала с молодыми парнями и девчонками. Стоит отметить, что артистка затмила всех своим эффектным образом и дикой энергетикой.

Впрочем, в комментариях мнения по поводу номера Могилевской разделились. Одни похвалили звезду, а другие оставили колкие замечания.

«А Легенде не жарко постоянно в той шубе ходить? На каждом шоу ее таскает, хотя бы переоделась», «Класс! Лайк!», «Передайте Могилевской, что таки уже пора это заюзанное платье поменять. Волосы засаленные...фу», «Номер Могилевской супер», - пишут пользователи сети.

Напомним, что озорная Могилевская показала, что вытворяет с богатым красавчиком, кадры развлечений: «Теперь я люблю…».

Как сообщала Politeka, безбашенная Могилевская устроила взрывные танцы с Осадчей и молодым красавчиком: "от ярких образов становится жарко".

Также Politeka писала, что Могилевская в халате получила неземное удовольствие, певица в экстазе: "Посмотрите какая...".