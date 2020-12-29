Відома українська співачка Наталія Могилевська знову засвітилася із заможним бізнесменом Олегом Рижовим, з яким їй раніше приписували роман

Зірка поділилася яскравими кадрами на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

На фото Могилевська з Рижовим обіймаються, слухають музику і веселяться на всю.

Співачка відображена в різнобарвній волохатій шубці, а ось її приятель позує в джинсовій куртці з написом «Натусик» і портретом Могилевської на спині.

Яскраві фото активно коментують в мережі. Шанувальники артисти в захваті від її сяючого вигляду.

"Красиві і щасливі!😍 ", "Красиві", " Натусик, ви супер супер супер. Тепер я люблю вас двох", "ось хто завжди в тренді, так це Могилевська, розумничка і велика трудяга», - пишуть в коментарях.

Відзначимо, що раніше Наталія Могилевська привернула увагу ЗМІ, з'явившись в парі з Олегом Рижовим на декількох заходах. Шанувальники тут же запідозрили, що між ними роман, проте співачка подібні домисли отрріцает і стверджує, що вони просто друзі.

Нагадаємо, помолоділа Могилевська в облягаючому ТОПі змусила верещати від захвату, яскраві кадри:»так тримати".

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