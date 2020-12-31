Українська співачка Наталія Могилевська показала, де зустрічатиме Новий Рік



Як передає Politeka.net, відповідне відео знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Перед святковою ніччю Могилевська спершу вирішила насолодитися водними процедурами.

"Хеллоу, Всім привіт. Хто йде зі мною після важкого перельоту в душ? Клас... Подивіться, яка краса!",- похвалилася співачка.

Судячи з геолокації в підписі до відео, співачка має намір зустріти Новий рік в курортному Буковелі. Могилевська не втрималася і показала розкішний готель і шикарні пейзажі з вікна номера.





Раніше ми повідомляли, Могилевська засвітилася в компанії із заможним бізнесменом Олегом Рижовим, з яким їй приписували роман.

Артистка в яскравій шубці безсоромно обіймалася з нібито коханцем, який був у джинсовій курточці з її портретом на спині. По всьому, пара насолоджувалася товариством один одного.

Нагадаємо, помолоділа Могилевська в облягаючому топі змусила верещати від захвату, яскраві кадри:»так тримати".

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