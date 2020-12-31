Українська співачка Наталія Могилевська показала, де зустрічатиме Новий Рік
Як передає Politeka.net, відповідне відео знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Перед святковою ніччю Могилевська спершу вирішила насолодитися водними процедурами.
"Хеллоу, Всім привіт. Хто йде зі мною після важкого перельоту в душ? Клас... Подивіться, яка краса!",- похвалилася співачка.
Судячи з геолокації в підписі до відео, співачка має намір зустріти Новий рік в курортному Буковелі. Могилевська не втрималася і показала розкішний готель і шикарні пейзажі з вікна номера.
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Раніше ми повідомляли, Могилевська засвітилася в компанії із заможним бізнесменом Олегом Рижовим, з яким їй приписували роман.
Артистка в яскравій шубці безсоромно обіймалася з нібито коханцем, який був у джинсовій курточці з її портретом на спині. По всьому, пара насолоджувалася товариством один одного.
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