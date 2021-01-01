Популярна українська співачка Наталія Могилевська показала, як відривалася в новорічну ніч в епатажних нарядах
Зірка поділилася уривками своїх запальних виступів у розділі сторіз свого Instagram. Про це пише Politeka.net.
Так, на кадрах можна побачити, як Могилевська танцює під свою нову пісню з Данилом Вегасом. Кадри зроблені під час різних виступів, тому співачка змогла продемонструвати різні вбрання. Так, в першому образі вона танцювала в білому костюмі з глибоким декольте і леопардової шубі.
На другому відео зірка вже виступала в сукні з короткою асиметричною спідницею і незвичайними рукавами. Наряд також виділявся своїм леопардовим принтом.
У третьому виступі до Могилевської та Вегасу приєдналася і відома українська ведуча Катя Осадча, яка була в елегантній довгій сукні з пікантним декольте. Сама Могилевська для танцю приміряла яскраву шубку з райдужним забарвленням.
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На кожному з відео співачка намагається щосили, роблячи свій виступ максимально яскравим і вражаючим.
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