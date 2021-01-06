Известная украинская певица Наталья Могилевская показала, как развлекается

На кадрах Могилевская была в леопардовой шубе и с аналогичным посохом. Звезда дополнила образ белым пиджаком и штанами. Красотка танцева, держась за голову своего партнера. Рядом на корточках в куртке и джинсах сидел ведущий радиостанции Слава Демин. Мужчина приседал, двигаясь в такт с Натальей. Кадры получились максимально забавными и бодрящими, звездная парочка устроила настоящее шоу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку радиостанции в ТикТок.

Фанаты поставили несколько сотен лайков и написали комментарии:

"А кто тот попрыгунчик?", А чего же волосы такие неухоженные", "Огонь".

Стоит отметить, что Слава Демин является ведущим шоу "Зарядка", которое крутят на радиостанции. Мужчина устраивает звездам украинского шоу-биза испытания скороговорками.

Сообщалось, что певица Наталья Могилевская обескуражила ярким новогодним поздравлением, которое запомнится надолго.

Так, сначала Могилевская обратилась к украинцам с проникновенной речью. Певица сидела в кресле рядом с украшенной елочкой. На ней был белый брючный костюм, включая пиджак с невероятным воротником и аппетитным декольте.

Напомним, Наталья Могилевская в леопарде вылезла на стол, затмив молодых красоток

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