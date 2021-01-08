Українська співачка Наталія Могилевська висловилася про свої почуття після гострої критики в соціальних мережах

Як повідомляє Politeka.net, артистка розкрила душу в мікроблозі, прикріпивши фото у відвертому образі. Наталя Могилевська завжди одягається ефектно і зі смаком, а на цей раз постала перед шанувальниками в тонкому білому халатику. Вона присіла на стілець, закинувши ногу на ногу, чому одяг задралася, і розслаблено сперлася на спинку.

"Хейтери-наші великі вчителі. Ну, по-перше, вони нагадують нам про наші діри, шиті білими нитками, а так само про те, що лайно є як на вулиці, так і в кожному з нас, і що не тільки милість і доброту створив Господь, Як нам хочеться думати в своїх молитвах, але і змушують задуматися, про творця Який створив все Наше лайно, яке ми так не хочемо помічати, гидливо відвертаючи ніс, в тому числі і від самих себе", - почала філософствувати співачка. - "Ми, люди - повна палітра. Ми здатні на все, і в нас є все. І заздрість, і хтивість, і божественна любов і милосердя... Спасибі моїм тролюшкам і хейтюшкам, за спрямування уваги на розвиток і проходження уроків. Знаю, що в глибині душі ви відчуваєте зараз теж радість, і розумієте, що все гра. Ми все це розуміємо! Один цей пост чого вартий! Як холодний душ 👍 прокидаємося! 🙏 З Різдвом!:)".

У коментарях Наташа Могилевська продовжила свої роздуми в діалозі з шанувальниками і додала:

"Наша воля - ось вчення. А сенс - дізнатися Бога в собі, або не тільки прочитати "за образом і подобою", а й пережити себе як Бога. Почуття, знання, переживання - це зовсім не те ж що прочитати і запам'ятати. Це як неможливо описати смак лимона, якщо не пробував".

Раніше Могилевська в черговий раз засвітилася з Київським бізнесменом-мільйонером Олегом Рижовим, з яким їй вже давно приписують роман. Пара почала обніматися, не соромлячись камери.

Нагадаємо, Наталя Могилевська в Леопарді вилізла на стіл, затьмаривши молодих красунь

А ще Politeka писала, що безбашена Могилевська влаштувала вибухові Танці з Осадчою та молодим красенем

Також Politeka повідомляла, що Могилевська в халаті отримала неземне задоволення, співачка в екстазі