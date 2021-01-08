Украинская певица Наталья Могилевская высказалась о своих чувствах после острой критики в социальных сетях

Как сообщает Politeka.net, артистка раскрыла душу в микроблоге, прикрепив фото в откровенном образе. Наталья Могилевская всегда одевается эффектно и со вкусом, а на этот раз предстала перед поклонниками в тонком белом халатике. Она присела на стул, запрокинув ногу на ногу, отчего одежда задралась, и расслабленно оперлась на спинку.

"Хейтеры - Наши великие учителя. Ну, во-первых, они напоминают нам о наших дырах, шитых белыми нитками, а так же о том, что дерьмо есть как на улице, так и в каждом из нас, и что не только милость и благость создал Господь, как нам хочется думать в своих молитвах, но и заставляют задуматься, о Создателе который создал все Наше дерьмо, которое мы так не хотим замечать, брезгливо отворачивая нос, в том числе и от самих себя", - принялась философствовать певица. - "Мы, люди - полная палитра. Мы способны на все, и в нас есть все. И зависть, и похоть, и божественная любовь и милосердие... Спасибо моим тролюшкам и хейтюшкам, за направление внимания на развитие и прохождение уроков. Знаю, что в глубине души вы чувствуете сейчас тоже радость, и понимаете, что все игра. Мы все это понимаем! Один этот пост чего стоит! Как холодный душ 👍 Просыпаемся! 🙏 С Рождеством!:)".

В комментариях Наташа Могилевская продолжила свои размышления в диалоге с поклонниками и добавила:

"Наша воля - вот учение. А смысл - узнать Бога в себе, или не только прочитать, «по образу и подобию», но и пережить себя как Бога. Чувство, знание, переживание - это совсем не тоже что прочесть и запомнить. Это как невозможно описать вкус лимона, если не пробовал".

Ранее Могилевская в очередной раз засветилась с киевским бизнесменом-миллионером Олегом Рыжовым, с которым ей уже давно приписывают роман. Пара принялась обниматься, не стесняясь камеры.

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