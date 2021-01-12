Популярна українська співачка Наталія Могилевська вразила теплим затишним кадром у вітальні

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 45-річна зірка поділилася особистим кадром, на якому постала в досить ніжному образі. Білява Могилевська позувала в світлому вбранні, поверх якого вона накинула білу шубку. Красуня сиділа в кріслі і, повернувшись до камери, дивилася в кадр. Могилевська посміхалася, демонструючи своє ідеальне обличчя зблизька.

"Як же не хочеться залишати теплу вітальню і починати робочий рік. Ви вже почали?",- підписала фото зірка.

За короткий час її пост зібрав понад 2 тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"У декрет! І будете в теплій вітальні цілими днями", "Прекрасна", "Наталя. Ти супер, супер", "Відмінно виглядаєте!", "Красуня", «шалено красива, в цих очах можна потонути», "нічого так", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що затишне домашнє фото з'явилося на сторінці у Могилевської після її бешкетних танців з другом, красенем-мільйонером Олегом Рижовим. Останнім часом співачка часто з'являється з ним на людях. Чоловік навіть записав Тік Ток під новий хіт артистки. Втім, поки Могилевська заперечує роман, який активно приписують парочці в пресі.

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