Популярная украинская певица Наталья Могилевская впечатлила теплым уютным кадром в гостиной

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 45-летняя звезда поделилась личным кадром, на котором предстала в весьма нежном образе. Белокурая Могилевская позировала в светлом наряде, поверх которого она набросила белую шубку. Красотка сидела в кресле и, повернувшись к камере, смотрела в кадр. Могилевская улыбалась, демонстрируя свое идеальное лицо вблизи.

«Как же не хочется покидать тёплую гостиную и начинать рабочий год. Вы уже начали?», - подписала фото звезда.

За короткое время ее пост собрал более 2 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«В декрет! И будете в тёплой гостиной целыми днями», «Прекрасная», «Наталья. Ты супер, супер», «Отлично выглядите!», «Красотка», «безумно красивая, в этих глазах можно утонуть», «Ничего так», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что уютное домашнее фото появилось на страничке у Могилевской после ее озорных танцев с другом, красавцем-миллионером Олегом Рыжовым. В последнее время певица часто появляется с ним на людях. Мужчина даже записал Тик Ток под новый хит артистки. Впрочем, пока Могилевская отрицает роман, который активно приписывают парочке в прессе.

Напомним, что Могилевская в леопарде зажгла с завидным красавчиком, неожиданные кадры: "А кто тот попрыгунчик?".

Как сообщала Politeka, Могилевская завела красавца-миллионера, заставив плясать под свою дудку: эффектные кадры.

Также Politeka писала, что Могилевская задрала халат и раскрыла душу после озорства с красавцем-миллионером: "Как холодный душ".