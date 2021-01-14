Популярная украинская певица Наталья Могилевская трогательно поблагодарила своих поклонников

Как сообщает Politeka.net, звезда записала видеообращение к своим фанатам и поделилась им в Инстаграм.

Так, Могилевская решила поблагодарить всех за подарки и поздравления с праздниками.

«Спасибо вам огромное за все подарки…Но для меня это не столько подарки, сколько ваше сердце. Тот факт, что вы вообще помните обо мне, что для вас это ценно. Вот это для меня самое главное», - говорит на видео певица.

На кадрах она позирует в белой рубашке и с драматичным макияжем смоки айс. В этом образе особенно выделяется маникюр звезды с разноцветными ногтями.

«Всех со Старым новым годом! С прошедшим Рождеством, прошедшими праздниками. Будьте счастливы, здоровы! Я верю в то, что корона нас почти отпустила и надеюсь до встречи на наших новых концертах», - обратилась Могилевская к украинцам.

Поклонники не остались в стороне после такого поста.

«Наталия, извините пожалуйста. Вы прекрасная! Но Ваш косметолог Вас портит. Дело именно в качестве процедур», «Вас тоже с праздником. Здоровья и счастья, благополучия и любви в новом году», «Вы самая замечательная», «Наташа Вы прекрасны», «Очень искренне», - пишут люди.

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