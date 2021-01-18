Хореограф и судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма порадовал поклонников первыми фото из отпуска - они с женой Лилианой долго держали интригу

Как передает Politeka.net, 38-летний танцор с супругой приземлились в Майами, штат Флорида, США. Яма опубликовал свежие кадры в "сториз" в Инстаграм.

"Ну, что долетели, чемоданы на месте, люди на месте... Нас встречает один очень важный человек, и нам пора!", - сообщил довольный Влад из аэропорта.

Позднее хореограф показал, как их встретил друг и устроил им приятное "ночное гостеприимство" с угощениями.

"Как в лучших домах Лондона и Парижа", - гласит подпись на кадрах.

Также Влад Яма показал, где теперь живет, засняв необычный для украинского зрителя пейзаж из своего балкона: трехэтажные дома, утопающие в пальмах и прочей диковинной растительности, а также ясное небо над головой.

"За секунды все меняется... Только что было 16 градусов, солнышко вышло - и оп! - 22", - впечатлился хореограф.

Ранее Яма с супругой заинтриговали публику фото из самолета. Пара не хотела признаваться, куда летит, а предложила пользователям угадать.

"Мы полетели😜 Куда? - Угадайте!) Самому активному - сувенир из точки назначения) Больше попыток в комментариях - больше шансов!. Фото сделано во время еды😉", - подписал снимок звезда.

Большинство подумали, что парочка отправилась в Дубаи или Мальдивы, следом за остальными селебрити.

"Летите туда, где любовь, положительные эмоции и сплошной позитифффф", "Куда бы вы не летели, хорошего вам отдыха🤗🤗", - комментировали люди.

Напомним, довольный Влад Яма из "Танців з зірками" блеснул торсом на роскошной яхте, фото уже в сети.

Как сообщала Politeka, Влад Яма из "Танців з зірками" в провокационной позе поразил выходкой на курорте.

Также Politeka писала, что Влад Яма в красных плавках устроил экстремальные развлечения, захватывающие кадры.