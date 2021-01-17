Украинский хореограф, танцор и судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма похвастался милым снимком

Как сообщает Politeka.net, Влад Яма по окончанию проекта "Танцы со звездами 2020" сконцентрировался на семье. Как и многие украинские звезды, хореограф делится своими личными откровениями, а также фото из семейного альбома.

Так, несколько часов назад он признался в Instagram, что отправляется с женой за границу и предложил пользователям сети угадать куда именно они летят.

Наряд Ямы составили черная футболка с необычными разводами и принтом быка. Он не забыл об аксессуарах: кепке и сумке. Выглядел он стильно, при этом наряд явно был комфортным в дороге. Его жена Лилиана также выбрала удобный повседневный наряд, в котором выглядит просто чудесно.

Супруги на снимке светятся от счастья и излучают всепоглощающую любовь, обнимая друг друга.

"Мы полетели😜 Куда? - Угадайте!) Самому активному - сувенир из точки назначения) Больше попыток в комментариях - больше шансов!. Фото сделано во время еды😉", - подписал Влад Яма снимок.

Пользователи сети в комментариях активно начали угадывать, куда полетели супруги. Большинство заявили, что тут гадать нечего и сошлись во мнении, что это Дубаи или Мальдивы. Кроме того, многие пожелали семье безопасного полета.

"Летите туда, где любовь, положительные эмоции и сплошной позитифффф", "Куда бы вы не летели, хорошего вам отдыха🤗🤗".

Напомним, довольный Влад Яма из "Танців з зірками" блеснул торсом на роскошной яхте, фото уже в сети.

Как сообщала Politeka, Влад Яма из "Танців з зірками" в провокационной позе поразил выходкой на курорте.

Также Politeka писала, что Влад Яма в красных плавках устроил экстремальные развлечения, захватывающие кадры.