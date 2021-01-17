Украинский хореограф, танцор и судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма похвастался милым снимком
Как сообщает Politeka.net, Влад Яма по окончанию проекта "Танцы со звездами 2020" сконцентрировался на семье. Как и многие украинские звезды, хореограф делится своими личными откровениями, а также фото из семейного альбома.
Так, несколько часов назад он признался в Instagram, что отправляется с женой за границу и предложил пользователям сети угадать куда именно они летят.
Располневшая Пугачева ошарашила видом под ручку с экс-мужем Королевой: "Столько лет вместе..."
Украинцев ждут новые "детские" выплаты: какие суммы получат родители в 2021 году
Полякова публично "заплевала" Тину Кароль, Лободу и Ани Лорак, скандальное видео: "Бесит меня..."
Скандалом обернулся финал "Холостяка", такого еще не было: "Все участницы отказались..."
Ксения Мишина из кареты "скорой помощи" сделала неожиданное признание: "Мое тело уже полностью..."
Наряд Ямы составили черная футболка с необычными разводами и принтом быка. Он не забыл об аксессуарах: кепке и сумке. Выглядел он стильно, при этом наряд явно был комфортным в дороге. Его жена Лилиана также выбрала удобный повседневный наряд, в котором выглядит просто чудесно.
Супруги на снимке светятся от счастья и излучают всепоглощающую любовь, обнимая друг друга.
"Мы полетели😜 Куда? - Угадайте!) Самому активному - сувенир из точки назначения) Больше попыток в комментариях - больше шансов!. Фото сделано во время еды😉", - подписал Влад Яма снимок.
Пользователи сети в комментариях активно начали угадывать, куда полетели супруги. Большинство заявили, что тут гадать нечего и сошлись во мнении, что это Дубаи или Мальдивы. Кроме того, многие пожелали семье безопасного полета.
"Летите туда, где любовь, положительные эмоции и сплошной позитифффф", "Куда бы вы не летели, хорошего вам отдыха🤗🤗".
Напомним, довольный Влад Яма из "Танців з зірками" блеснул торсом на роскошной яхте, фото уже в сети.
Как сообщала Politeka, Влад Яма из "Танців з зірками" в провокационной позе поразил выходкой на курорте.
Также Politeka писала, что Влад Яма в красных плавках устроил экстремальные развлечения, захватывающие кадры.