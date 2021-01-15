Известный хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма показал поклонникам свою "дикую" натуру

Звезда регулярно делится с подписчиками кадрами закулисья различных шоу, семейными фото с женой и маленьким сыном, хвастается спортивными успехами и роскошным отдыхом. В этот раз в сторис на своей странице в Instagram артист поделился забавными кадрами с экзотического отдыха, передает Politeka.net.

На фоне сочной зелени и пальм Влад встал на четвереньки, решив освежиться возле разбрызгивателя. В коротких шортах и спортивной футболке судья "Танців з зірками" принял пикантную позу на газоне и мотылял головой со стороны в сторону под брызгами воды. При этом видео постепенно замедляется, и благодаря слоумоушену кадры выглядят еще забавнее.

"С - Свежесть", — максимально лаконично и метко подписал видео Влад Яма.

Ранее Влад Яма порадовал поклонников нескромным снимком с женой Лилией. Звездные супруги решили поучаствовать в дерзкой фотосессии в черно-белом стиле.

Влад одел рваные джинсы, белую футболку, а сверху накинул клетчатый жакет. Самое интересное, что в кадре он стоит без обуви. А вот его жена к фотосессии подошла более откровенно.

Напомним, довольный Влад Яма из "Танців з зірками" блеснул торсом на роскошной яхте, фото уже в сети.

Как сообщала Politeka, Влад Яма усадил малолетнего сына-модника за руль роскошного авто.

Также Politeka писала, что Влад Яма в красных плавках устроил экстремальные развлечения, захватывающие кадры.