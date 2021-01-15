Популярная украинская певица Наталья Могилевская заинтриговала пикантным видом
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала серию фото с отдыха, который она успешно совмещала с работой. Особое внимание привлек кадр, на котором певица позировала после баньки.
Могилевская сделала селфи, на котором предстала без одежды. На ее голове красовалось полотенце. Певица засветила соблазнительную зону декольте и упругие прелести.
«Слава Богу, что в эту новогоднюю ночь, мы как всегда были на сцене! Я очень волновалась, что многолетняя традиция для нашего коллектива может не состояться в этом году», - отметила Могилевская.
Она рассказала, что выступала в новогоднюю ночь в Буковеле.
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«Спасибо Драгобрат, что принял нас в тайном тихом уголке, где мы смогли отдохнуть за неделю так, как будто отдыхали целый месяц», - добавила артистка.
В комментариях красотке оставили массу комплиментов.
«Блин Вы очень крутая, мой мотиватор», «Какая красота и спокойствие», «словно 20», «Нормальненько так», «Круто, когда занимаешься тем, что приносит удовольствие! Вы огонь», «Очень хорошенькая без макияжа», «Так классно, вы такие невероятные», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Могилевская задрала халат и раскрыла душу после озорства с красавцем-миллионером: "Как холодный душ".
Как сообщала Politeka, Могилевская взяла в оборот партнера Alyona Alyona по «Танцях з зірками», бородач оказался не против: «Нашла сказочных…».
Также Politeka писала, что Могилевская после встреч с красавцем-миллионером впечатлила неожиданным фото, в сети ахнули: «В декрет!».