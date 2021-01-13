Українська співачка Наталія Могилевська продовжує підкорювати мережу своїм новим хітом

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня щодня публікує відео з молодіжної мережі Тік Ток, де під її пісню запалює юне покоління. Але і сама артистка не пасе задніх. Вона регулярно знімає танці з зірками, блогерами, тіктокерами та іншими людьми.

Так, нещодавно у себе в Instagram вона вирішила нагадати про відео, яке знімала в святковий період. На ньому засвітився партнер Alyona Alyona по "Танцях з зірками" Юрій Гурич, який запам'ятався українцям за яскравими виступами з відомою репершею.

На відео він і ще один хлопець були одягнені в забавні різдвяні светри. Вони не відмовили яскравій зірці і приєдналися до її флешмобу, запалюючи під пісню «Натусік».

"Знайшла казкових ельфів", - підписала відео Могилевська, яка буквально відбила у Alyona Alyona її танцювального партнера.

У коментарях зірці залишили масу відгуків.

"Ооо, так. Це ж Назар і Юра. Вам потрібно зробити спільний номер. Круті», «дивлюся з самого дитинства», "ти завжди красива, офігенний трек, вітаю", - пишуть користувачі Мережі.

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