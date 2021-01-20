Наталья Могилевская решила прояснить, был ли у нее роман с бывшим партнером по «Танцям з зірками» Владом Ямой

Пара певицы и популярного танцора, который и сам впоследствии стал судьей шоу, в свое время произвела настоящий фурор в первом сезоне «Танців». Между ними была заметна такая химия, что многие заподозрили пару в романе в реальной жизни.

Сами артисты долгое время старались не комментировать эту тему, однако она продолжает вызывать интерес у их поклонников. Так, во время недавней беседы с фанатами Могилевская вновь была вынуждена отвечать на этот вопрос.

«Яма: был роман или не было?», - поинтересовались у певицы в Инстаграм.

Нужно отметить, что ответ певицы вызвал лишь еще больше вопросов. Так, сначала она опубликовала отрывок из своего старого интервью, где у нее спрашивали то же самое.

«Никогда ничего с Владом не было», - заявила тогда певица.

Однако, сразу за этим видео идет отрывок с заявлением самого Ямы, который произносит: «У нас с Наташей были отношения».

Сразу после этого начинает играть песня Оли Поляковой со словами: «Не такой ты и бывший».

Остается только догадываться, что же хотела сказать Могилевская такой необычной нарезкой кадров.

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