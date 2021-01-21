Популярная украинская певица Наталья Могилевская рассказала о том, как приходит в форму после новогодних праздников, и показала результат

Для многих новогодние каникулы ассоциируются с бесконечными застольями, за время которых человек неизбежно набирает вес. Актуальна эта проблема и для звезд. В связи с этим 45-летняя Могилевская по просьбе фанатов поделилась своим рецептом борьбы с последствиями праздников.

Певица призналась, что в последнее время ее об этом спрашивают очень часто. Она подчеркнула, что решение вернуться в форму должно быть осознанным.

«На мой взгляд лучше всего начинать с моно дня. Весь день вы едите 2-3 продукта, например - тыква,орехи или рыба и салат. Комбинаций может быть много… Можно день на кефире. А после него переходить постепенно на выбранную форму здорового питания и лёгких тренировок», - рассказала певица.

Свой рассказ она сопроводила собственными снимками. На фото Могилевская позирует на кухне со стаканом кефира в руке. При этом, она одета в белый наряд, очень похожий на пеньюар.

Поклонники певицы бурно отреагировали на ее публикацию.

«Какая вы вся домашняя, красивая и естественная», «Вы очаровательны», «Вы такая красивая домашняя, фигура у вас топ. Наша любимая Наташенька вы выглядите прекрасно», «Как по мне, так форма просто отличная», - пишут люди.

Напомним, 45-летняя Могилевская прогулялась по набережной босиком: "Ваши ножки созданы для поцелуев".

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