Популярная украинская певица Наталья Могилевская показала украшения в неожиданных местах

Как сообщает Politeka.net, она выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" серию фото со своим новым мерчем, который выпустила после нового хита "Натусик, залетай на шампусик". Звезда позировала в смелом образе с черной футболкой поверх белой блузки и кожаными ремнями на запястье.

Наташа Могилевская показала украшения из своей коллекции, в том числе массивные кольца с надписью "Натусик" на сжатых кулаках. На нескольких кадрах исполнительница взяла сережки и прекрепила их сначала к губе, а потом и к ноздре.

"Мои дорогие, я рада презентовать свою ювелирную коллекцию "Назови меня по имени", - поделилась Могилевская в описании. - "Я Натусик, а ты? Это может быть Ваше имя!".

Пользователи сети оценили новый имидж Натальи и засыпали ее комментариями, как приятными, так и критическими:

"Очень красивая, стильная, модная, суперская, классная, талантливая, обожаю!!! Восторг"; "Очень красивый маникюр"; "Наталья, я вас сразу не узнала. Богатая будете"; "Натусик, Ваш новый имидж это что то! Очень клёво!"; "Какой страшный макияж"; "Наташа вы теперь такая силикованная, обаяние потеряли"; "Могилевская - это однозначно легенда, которая пронесла Себя за гранями реальности, фантастики, придуманного мира, всего придуманного и все, что связано с ней - бесконечно красиво... в "бесконечности - бесконечность" это все она, любовь и Натусик)))"; "Ну зачем? Зачем эти дурацкие губы? Так было хорошо...."; "Наталья и вы туда же, не выдержали модного течения - и себе губы сделали. Вам конечно красиво, но... теряете свою индивидуальность".

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