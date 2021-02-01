Украинская певица Оля Полякова пристыдила Наталью Могилевскую за фотошоп

Между Олей Поляковой и Натальей Могилевской возник небольшой спор из-за снимка, который появился в Instagram Могилевской. "Королева ночи" обвинила певицу в выборочном фотошопе, пишет Politeka.net.

Оля Полякова набросилась на Могилевскую после того, как ее коллега по сцене похвасталась яркими снимками с вечеринки по поводу дня рождения Екатерины Кухар. На фото обворожительная Могилевская позирует рядом с другими звездами, блистая в нежно-розовом атласном платье с глубоким вырезом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Наталья Могилевская показала также снимок рядом с Поляковой, где она немного "теряется" на фоне слишком идеальной, по мнению звезды, Натальи. На фотографии она получилась немного "размытой" из-за движения, к тому же "Королева ночи" в этот вечер показалась перед публикой в простой черной футболке с несколькими полосами на груди.

"Ну могла бы и меня обработать, как себя.... падружка!",- написала Оля Полякова под снимком, имея в виду фоторедактор.

После нескольких успокаивающих комментариев поклонников в диалог вступила и сама автор публикации, написав, что сделает это в одном из следующих постов.

"Ааааааа..... с меня пост тебя гламурной и самой прекрасной!!!!",- ответила Наталья Могилевская.

Поклонники обеих певиц в своих комментариях попытались успокоить звезд заверениями о том, что такие красавицы в фотошопе не нуждаются, а выглядят прекрасно на любых снимках.

"Зачем? Вы и так хорошо и молодо выглядите на свой возраст", " Вы и без обработки классно смотритесь", "Все бомезные!!! Обработки лишние!", "Да, хорошо вы везде получились", "Девочки, вы прекрасны!!!Мы вас любим!", "Оля, ты и так красотка",- написали фолловеры в соцсети.

Но одна из поклонниц отметила, что Оля Полякова - настоящая женщина, хоть и прячет свои эмоции за юмором.

"Очень зло, несмотря на завуалированный юмор. "Истинная" женщина",- написала фанатка.

Зато второй комментарий упрекал ввсегда безупречную звезду в неподходящем для мероприятия наряде.

"Все такие классные, красивые, нарядные, видно, что собирались на праздник! Ну, Полякова всегда красивенная, а это будто с дачи ехала, что-то лук не совсем удачный... Не в обиду...",- написала одна из поклонниц.

Напомним, обольстительная Полякова приоткрыла халатик, взбудоражив признанием: "Я всегда получаю удовольствие от..."

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