Известная украинская певица Оля Полякова заинтриговала дерзким появлением на улице в "леопарде"
Обаятельная Оля Полякова после тщательных косметических процедур заметно преобразилась для нового эффектного образа, в котором она предстала в новом видеоролике в своем Instagram Stories, пишет Politeka.net.
Певица умеет восхитить своими образами и прекрасно знает, что поклонники просто обожают ее бесконечные ножки, тонкую талию и обворожительную улыбку. Поэтому Оля Полякова, желая зацепить поклонников еще больше, показала свой новый образ для интервью.
Оля Полякова сделала ставки на красный цвет и не прогадала: на кадрах она сняла свой наряд на камеру и восхитила дерзким сочетанием довольно короткого платья яркого алого оттенка с принтом в черные пятна и леопардовой шубкой, которую певица небрежно накинула на плечи.
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Звезда медленно прошлась по улице, "цокая" каблучками, и продемонстрировала свой наряд, а также безупречный макияж, сделанный после косметических процедур. Полякова подвела глаза дерзкими стрелками, сделав взгляд еще белее выразительным и сочным, а губки подчеркнула нежно-розовой помадой. Завершила образ идеальная укладка: светлые локоны Поляковой красиво ложились на плечи белокурой волной и подчеркивали светлую кожу певицы.
Оля Полякова одарила поклонников безупречной улыбкой и сообщила, что приехала на интервью.
Напомним, что Оля Полякова, зная о предстоящей встрече, после самолета отправилась в клинику. Соответствующие кадры она показала в Stories. Певица сняла на видео, как мастер наносил на ее лицо специальное средство, пока она расслаблялась, лежа на столе в одном лишь махровом полотенце.
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