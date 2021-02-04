"Раньше она была совсем иная"

Украинцы вспомнили бунтарский образ Тины Кароль десятилетней давности и сравнили его с тем, как выглядит певица сейчас

Тина Кароль в данный момент одна из самых успешных и популярных певиц в Украине. Она привлекает фанатов своим женственным и романтичным образом, элегантными нарядами и, конечно же роскошными белокурыми локонами. Однако, такой образ у певицы был не всегда.

Так, на странице программы «Зірковий шлях» в Инстаграм вспомнили, как Кароль выглядела 10 лет назад. Соответствующее фото сравнили с ее новым имиджем.

«В 2011 певица кардинально изменила имидж - сделала короткую стрижку. Такие обновления стали для всех неожиданностью, впрочем, фаны признали - прическа изрядно идет звезде», - говорится в посте.

На архивном фото Кароль предстала с очень короткой стрижкой, а ее волосы были более платинового оттенка. Особой дерзости образу певицы прибавила красная кожаная куртка.

Поклонники певицы тут же принялись рассуждать о том, какой из двух образов подходит ей больше.

«Была гарнюня...и репертуар был индивидуальный... сейчас…завывания», «Раньше она была совсем иная, щас более наигранная», «Бунтарка погасла имидж сделали другой хотя везде красивая», «Меня от нее тошнит. Слишком наиграна, актриса из нее – 0», «И в первом и во втором образе превосходно», «Оба образа прекрасны. Да, Тина изменилась. Как и каждый человек. Изменения неизбежны, внутренние и отчасти внешние», - пишут люди.

Напомним, Тина Кароль нашла способ заработать на локдауне, раскрыты суммы гонораров.

Как сообщала Politeka, Дан Балан нашел Кароль замену, пикантное видео со звездой "Голос країни" попало в сеть.

Также Politeka писала, что конфликт вспыхнул между Тиной Кароль и Осадчей, выяснились подробности.