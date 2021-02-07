Тина не стала делать вид, что ничего не случилось

Украинская певица Тина Кароль прервала молчание после прогремевшего на всю страну скандала с ее участием

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала короткое видео, засняв свое лицо и написав пару важных фраз, обозначающих ее позицию.

Как известно, во время последнего выпуска шоу «Маска» Ольга Полякова назвала Тину Кароль «известной плакальщицей на похоронах». Настя Каменских, которая является детективом шоу, посмеялась над сравнением. Эта хамская ремарка стала поводом для громкого скандала в сети. Многочисленная армия поклонников Тины Кароль буквально объявила войну Поляковой, которая была вынуждена записать видеообращение и попросить прощение у Тины.

Сама Кароль целый день никак не комментировала скандальный выпуск, но ближе к вечеру опубликовала видео.

«Скандал только начинается. Потому что Сильная», - подписала короткий ролик звезда.

Поклонников удивил мрачный вид Тины Кароль, которая, вероятнее всего, плакала. Под глазами артистки виднелись синяки. Выглядела она неважно.

На фан-странице певицы поклонники оставили ей массу слов поддержки.

«Тин, мы любим тебя», «Наша самая сильная и светлая, не грусти», «Тина, вы невероятно сильная девушка! Все будет хорошо! Мы рядом, мы вас любим!», «Сильная и мудрая», «Моя любимая девочка», - пишут пользователи сети.

Напомним, что голодная Кароль насмешила повадками за кулисами «Голоса країни»: "аппетитные" кадры без прикрас.

Как сообщала Politeka, Тина Кароль без стеснения похвасталась крупной покупкой и удивила резким ответом: "Пускай все знают".

Также Politeka писала, что Полякову затравили из-за унижений Кароль, звезде пришлось извиниться: "У Тины очень грустный...".