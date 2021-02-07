Українська співачка Оля Полякова публічно вибачилася перед Тіною Кароль після невдалих висловлювань в її бік

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала відеозвернення, в якому принесла свої вибачення за висловлену думку. Як відомо, під час останнього ефіру шоу «Маска» Полякова назвала Тіну Кароль «відомою плакальницею на похоронах». Це викликало хвилю критики на адресу співачки.

"Маска! Факап!",- підписала відео артистка.

"Всім привіт, дорогі мої. Вчора вийшов черговий випуск шоу "Маска". Я хочу сказати спасибі за те, що дивитеся. Прочитавши деякі коментарі, я зрозуміла, що я повинна дати свій коментар з приводу мого випаду в бік Тіни Кароль, де я називаю її «плакальницею». Це відноситься виключно до творчості і пісень Тіни Кароль. Я дійсно думаю, що останнім часом у Тіни дуже сумний репертуар. Але саму артистку Тіну Кароль я дуже люблю і поважаю, і я ніколи б не стала жартувати на тему її особистої трагедії та особистої історії. Тому всі, кого це зачепило або образило, я щиро прошу пробачення. А до режисерів монтажу у мене окреме прохання. Якщо ви бачите, що щось йде не так, і може бути трактовано не вірно, так вирізайте. Ви ж так багато хорошого там вирізаєте, що залишається тільки те, що журі неадекватне», - заявила артистка.

Варто відзначити, що в мережі Полякову зацькували за її слова. Навіть вибачення не допомогли виправити ситуацію.

Нагадаємо, що нестримна Полякова в червоному екстра-міні затьмарила Кухар і Єфросиніну: "Давай, Оля..".

Як повідомляла Politeka, ефектна мати Полякової показала, як виглядала в молодості, рідкісні кадри: «Так ось, в кого Оля така...».

Також Politeka писала, що Полякова в новому ліфчику покрутилася перед дзеркалом і похвалилася дарами: "як добре сидить, а?".