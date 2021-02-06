Мати української співачки Олі Полякової Світлана поділилася архівним фото, показавши, якою буде співачка через пару десятків років
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Світлана часто ділиться своїми фото. Зараз жінка виглядає неймовірно молодо на свій вік. Видно, що вона доглядає за собою і звертається за допомогою до косметологів. Не так давно в мережі жінка поділилася архівним кадром, на якому дуже сильно нагадувала свою власну дочку.
Світлана зробила селфі, показавши ідеальну зовнішність і довге світле волосся. Її очі були виділені чорним олівцем. Виглядала жінка дуже молодо.
"Привіт всім", - підписала фото Світлана Полякова.
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У коментарях їй стали залишати масу приємних слів і стали порівнювати з красунею-донькою.
"Дуже красива жінка!", "Королева", " я просто в шоці! Нічого собі, яка красуня! Респект", " ви дуже красива і мила!", "Шикарно виглядаєте", "ви тут схожі на Меріл Стріп в "Диявол носить Прада", "Так ось, у кого Оля така красуня) ви прекрасні!» ,- пишуть користувачі Мережі.
Крім цього, на сторінці у жінки є фото з Ольгою. На професійному знімку красуні виглядають як дві сестри.
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