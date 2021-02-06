Мати української співачки Олі Полякової Світлана поділилася архівним фото, показавши, якою буде співачка через пару десятків років

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Світлана часто ділиться своїми фото. Зараз жінка виглядає неймовірно молодо на свій вік. Видно, що вона доглядає за собою і звертається за допомогою до косметологів. Не так давно в мережі жінка поділилася архівним кадром, на якому дуже сильно нагадувала свою власну дочку.

Світлана зробила селфі, показавши ідеальну зовнішність і довге світле волосся. Її очі були виділені чорним олівцем. Виглядала жінка дуже молодо.

"Привіт всім", - підписала фото Світлана Полякова.

У коментарях їй стали залишати масу приємних слів і стали порівнювати з красунею-донькою.

"Дуже красива жінка!", "Королева", " я просто в шоці! Нічого собі, яка красуня! Респект", " ви дуже красива і мила!", "Шикарно виглядаєте", "ви тут схожі на Меріл Стріп в "Диявол носить Прада", "Так ось, у кого Оля така красуня) ви прекрасні!» ,- пишуть користувачі Мережі.

Крім цього, на сторінці у жінки є фото з Ольгою. На професійному знімку красуні виглядають як дві сестри.

Нагадаємо, що Полякова після гучної вечірки похвалилася дорогими подарунками від зіркових друзів:"Ну що ж ви...".

Як повідомляла Politeka, Полякова в новому ліфчику покрутилася перед дзеркалом і похвалилася дарами: "як добре сидить, а?".

Також Politeka писала, що Полякова після гулянки показала свої хороми в центрі Києва: "каструлі на балконі і...".