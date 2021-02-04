Співачка Оля Полякова ненавмисно засвітила свої хороми, хвалячись подарованими букетами
Як передає Politeka.net, 37-річна зірка опублікувала ряд нових "сторіз" в Instagram, показавши свою квартиру в центрі Києва.
Так, напередодні Ольга з шиком відзначила свій день народження в одному з розважальних закладів столиці. Серед запрошених селебріті були Маша Єфросиніна, Катерина Кухар, Леся Нікітюк, Соня Плакидюк та інші.
Отримавши безліч подарунків і море квітів, на наступний день Ольга вирушила "рахувати" розставлені по всій квартирі букети.
"Купа квітів тут... і тут... У нас квітковий магазин!", - вигукнула артистка.
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Хвалячись шикарними букетами, Полякова одночасно провела глядачам "екскурсію" по своїй квартирі, засвітивши побут: каструлі на балконі, розкидані пакети, коробки на дивані тощо.
Так, спочатку співачка показала простору кухню з плитою, що впирається в невелику їдальню з круглим столиком і великим вікном (чи варто згадувати, що квіти були всюди: на підлозі, стільницях, підвіконні).
Потім артистка пройшла на засклений балкон - що здивувало, тут все як у людей - стоять металеві каструлі, пластикові макітри, навіть, гарбуз, що, мабуть, завалявся ще з Хеллуїну.
Крім того Полякова показала кілька кімнат. Зокрема, вітальню з відром з трояндами й диваном, на якому були розкидані речі, пакети та коробки.
Раніше співачка розповідала, що її квартира площею 200 кв.метрів розташована на вул. Інститутській - з вітальнею в стилі лофт і декількома спальнями.
«У мене велика квартира, але вона так тупо спроектована. Діти жили в одній кімнаті, але коли Маші виповнилося 13 років, вона сказала, що їй, як тринадцятирічній дівчині, пора отримати окрему кімнату, я їй віддала свою спальню, в якій спала 15 років, а сама переїхала в зал. Я перетягнула туди своє величезне ліжко, і тепер у мене спальня з каміном", - ділилася Ольга.
Нагадаємо, карколомна Полякова в " леопарді" заінтригувала ефектною появою:" приїхала на..."
А ще Politeka повідомляла, що Полякова прямо з літака потрапила до лікаря, кадри: що сталося.