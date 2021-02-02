Українська співачка Оля Полякова вразила кадрами в клініці

Оля Полякова несподівано потрапила на процедури, які їй надавали в клініці. За зізнанням самої співачки в її Instagram Stories вона приїхала в клініку відразу після прильоту, пише Politeka.net.

Полякова оновила сторінку короткими відео, знятими під час того, як фахівець проводив б'юті-процедури на її обличчі. У кадрі Оля Полякова лежить на столі без одягу, а її груди прикриті всього лише великим махровим рушником. Полякова лежить розслаблена в той час, як майстер за допомогою приладу чистить їй обличчя, вимазане прозорим гелем.

Полякова намагалася насолоджуватися цим процесом під спокійну музику, що грала на тлі, і дивилася в камеру, демонструючи процес шанувальникам.

На другому ролику на бездоганну шкіру 37-річної Полякової майстер косметолог точками наніс крем, щоб заспокоїти її після активних масажних рухів. Співачка, знімаючи відео, додала сяючий ефект, від якого її обличчя буквально "світилося" і "переливалося". Зірка піднесла камеру ближче, щоб шанувальники змогли трохи краще розглянути її чарівне перетворення.

"З літака прямо в клініку", - написала Оля Полякова в публікації.

Нагадаємо, що Оля Полякова зовсім недавно розповіла фанатам, від чого вона отримує справжнє задоволення. Зірка лежала на ліжку в одному халатику, який був трохи розкритий в зоні декольте. На ній також була знаменита корона, без якої останнім часом Оля Полякова не виступає на концертах.

Зірка, млосна і розслаблена, з красивим макіяжем і бездоганним личком, розповіла, що отримує насолоду від добре виконаної роботи. Мабуть, вона тільки недавно закінчила виступати і нарешті, задоволена, розслабилася після роботи.

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