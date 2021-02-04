Певица Оля Полякова нечаянно засветила свои хоромы, хвастаясь подаренными букетами

Как передает Politeka.net, 37-летняя звезда опубликовала ряд новых "сториз" в Инстаграм, показав свою квартиру в центре Киева.

Так, накануне Ольга с шиком отметила свой день рождения в одном из развлекательных заведений столицы. Среди приглашенных селебрити были Маша Ефросинина, Екатерина Кухар, Леся Никитюк, Соня Плакидюк и другие.

Получив множество подарков и море цветов, на следующий день Ольга отправилась "считать" расставленные по всей квартире букеты.

"Куча цветов здесь... и здесь... У нас цветочный магазин!", - воскликнула артистка.

Хвастаясь шикарными букетами, Полякова одновременно провела зрителям "экскурсию" по своей квартире, засветив быт: кастрюли на балконе, разбросанные пакеты, коробки на диване и так далее.

Так, сначала певица показала просторную кухню с плитой, упирающуюся в небольшую столовую с круглым столиком и большим окном (стоит ли упоминать, что цветы были повсюду: на полу, столешницах, подоконнике).

Затем артистка прошла на застекленный балкон - что удивило, тут все как у людей - стоят металлические кастрюли, пластиковые макитры и даже, видимо, завалявшаяся еще с Хэллуина тыква.

Кроме того Полякова показала несколько комнат. В частности, гостиную с ведром с розами и диваном, на котором были разбросаны вещи, пакеты и коробки.

Ранее певица рассказывала, что ее квартира площадью 200 кв. метров расположена на ул. Институтской - с гостиной в стиле лофт и несколькими спальнями.

«У меня большая квартира, но она так тупо спроектирована. Дети жили в одной комнате, но когда Маше исполнилось 13 лет, она сказала, что ей, как тринадцатилетней девушке, пора заиметь отдельную комнату, я ей отдала свою спальню, в которой спала 15 лет, а сама переехала в зал. Я перетащила туда свою огромную кровать, и теперь у меня спальня с камином», – делилась Ольга.

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