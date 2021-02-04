Оля Полякова восхитила зажигательными танцами рядом с Кухар и Ефросининой

Екатерина Кухар в Instagram Stories новым видео еще раз доказала, что смелая и яркая Оля Полякова любит быть в центре внимания и уже привыкла получать восторженные комплименты. В этот раз на вечеринке к ее 37-летию певица снова превзошла себя и показала всем гостям, как нужно отрываться, пишет Politeka.net.

На кадрах Оля Полякова весело танцует в окружении украинских звезд и показывает все свои лучшие танцевальные па под зажигательную музыку. Пока на заднем плане развлекалась Маша Ефросинина и Соня Плакидюк, Полякова подняла руки вверх и, демонстрируя безупречную голливудскую улыбку в объятиях красной помады, безудержно веселилась и танцевала.

Свой образ в этот вечер Оля Полякова продумала до мелочей, ведь какой блондинке не пойдет яркий красный цвет?.. Поэтому звезда оделась в смелое алое платье с черным принтом, длинна которого позволяла подчеркнуть бесконечные ноги "королевы ночи", и пустилась в пляс в веселой звездной компании, затмевая многих присутствующих.

К тому же внимание гостей привлекало и глубокое декольте, в котором грудь певицы казалась еще сочнее, а также звезда не забыла подчеркнуть тонкую талию широким черным поясом. В таком образе эффектная Оля Полякова напомнила легендарную куколку Барби с безупречной укладкой платиновых волос.

Все звезды, танцуя с Олей Поляковой, только раззадоривали певицу, скандируя в один голос "Оля! Оля!". Звезда почувствовала прилив энергии и в конце окончательно отдалась своему настроению под выкрики "Давай, давай, давай!" и нарастающий звук танцевальной музыки.

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