Прима-балерина и судья из "Танців з зірками" Екатерина Кухар огорошила неожиданной выходкой

Как передает Politeka.net, 39-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых предстала во время шумной вечеринки по случаю дня рождения певицы Оли Поляковой.

В какой-то момент разгоряченная Екатерина решила, видимо, заселфиться с ведущим празднеств и YouTube-блогером Славой Деминым.

Парочка стала впритык друг к другу и уже приготовилась к съемке, когда Кухар вдруг вспомнила о некоем предложении со стороны Демина.

"Слава мне сделал непристойное предложение прямо возле...", - девушка развернула камеру в сторону стоящих неподалеку артистов в необычных костюмах с лошадиными головами.

"Правильно, а чего?, - перебил ее ведущий. - Пока муж вон там стоит... Я, значит, мужчина холостой..."

"Так, подожди, на нас плохо свет с тобой падает...", - закапризничала Кухар и повела Демина немного в сторону в поисках лучшего освещения.

"Это жизнь такая, Катя, это не то, что свет так падает, это просто жизнь такая...", - немного с тоской резюмировал ведущий, добавив: "Классно ты со мной фоткаешься, Катя!" После чего они оба пырснули со смеху. Но, судя по следующему кадру, сфотографироваться вместе им все же удалось.

Примечательно, что Демин совсем недавно заявил, что разводится с женой Ксенией после 13 лет брака. По его словам, в их отношениях стало "мало романтики".

"Все переросло в совместное проживание, а не в отношения. Хочу сказать спасибо тебе, Ксю, за все эти 13 лет. Они были ярким", - говорится в посте Демина на Фейсбук.

Екатерина Кухар, в свою очередь, только в 2018-м расписалась со своим супругом Александром Стояновым, с которым до этого десять лет была в отношениях. Пара воспитывает двух детей.

Напомним, что Кухар из "Танців з зірками" не устояла перед мужем и ошеломила пикантной позой: "так выглядит страсть".

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" не утаила чувств к мужу и поделилась откровением: «Мне было безумно…».