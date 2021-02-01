Украинская балерина, звезда шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар растаяла в руках своего талантливого и любящего мужа

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка решила вспомнить незабываемую вечеринку, которую для нее организовал муж Александр Стоянов.

«28.01.2021. Этот день однозначно останется в моем сердце. Праздничный вечер был настолько волшебным и душевным, что заканчивать его совершенно не хотелось. Красок добавлял ещё тот факт, что каждый из присутствующих поддержал авантюру моего мужа и до последнего держал все в секрете, даже когда за пять минут до моего выхода в зал мы ещё общались по телефону», - отметила Кухар.

По ее словам, количество поздравлений с днем рождения в этом году побило все рекорды, что несомненно порадовало артистку.

На фото Кухар не сдерживала эмоций, обнимаясь с мужем. Она позировала в золотистом платье на бретельках. Поклонники оставили под снимком массу комплиментов.

«Невероятно прекрасные», «Красивая пара», «Куколка. С днем рождения! Ещё раз обнял», «Золотая женщина! С прошедшим! Пусть каждый день будет таким же счастливым и полным ярких и приятных эмоций», «Спасибо, за то, что Вы есть!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Кухар из "Танців з зірками" не устояла перед мужем и ошеломила пикантной позой: "так выглядит страсть".

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" не утаила чувств к мужу и поделилась откровением: «Мне было безумно…».

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