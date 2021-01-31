Чоловік української балерини, зірки шоу «Танці з зірками» Катерини Кухар Олександр Стоянов поділився зворушливим фото з відпустки

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артист балету опублікував фото з донькою Анастасією. Стоянов був одягнений у світлі джинси і сорочку. Він високо підняв над головою маленьку Настю, а та, в свою чергу, випросталася, зобразивши трюк. Фото було зроблено на Мальдівах, де Кухар з сім'єю нещодавно відпочивала.

"Функція "телепорт" у вашому регіоні недоступна". Засніжений Київ все більше змушує сумувати за теплом, блакитною водою і безтурботним відпочинком. Начебто і налаштувався на гастрольний тур, але душа вимагає океану!",- підписав фото Стоянова.

У коментарях зірковій родині залишили масу приємних слів. Шанувальники відзначили, що в родині артистів зростає підростаюча заміна.

"Як красиво", "Я, не придивившись, подумала, невже Катюша така маленька", " значить ще обов'язково повернетеся до океану!!! А на фото чудове відображення важливості татової підтримки», «красиве фото, мені теж знайоме це почуття, коли повернулися з океану, а Київ зустрів морозом - 20)», «майбутня прима», "Мальдівська Ластівка", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Кухар з "Танців з зірками" в бікіні посвітила формами на сімейному фото:"Четверо негренят".

Як повідомляла Politeka, іменинниця Кухар похвалилася царськими подарунками, кімната потопає в квітах: "коштовності, Louis Vuitton і ...".

Також Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" не встояла перед чоловіком і приголомшила пікантною позою: "так виглядає пристрасть".