Український артист балету Олександр Стоянов похвалився відпочинком зі своєю дружиною Катериною Кухар - суддею шоу "Танці з зірками"

Пара артистів балету відпочиває на Мальдівах разом з дітьми, повідомляє Politeka.net. Зірки радують шанувальник в Instagram кадрами свого відпочинку.

Так, цього разу сім'я позувала на пляжі. Діти, Тимур і Настя, залізли на дерево разом з батьком, а Катерина встала поруч, виставивши в камеру сідниці в крихітному бікіні.

Балерина витягнулася на носочку, підігнувши одну ніжку. Вона посміхалася і дивилася в камеру, як і всі інші.

У пості Олександр Стоянов розповів про те, де відпочивав з сім'єю. Артисту дуже сподобалося в готелі.

"Я впевнений, що ви залишитеся під таким же враженням, як і ми!",- зазначив Олександр.

Артист зізнався, що він разом з рідними отримав масу приємних вражень.

"Додому не хотілося зовсім... Але, балетна служба кличе))", - повідомив чоловік Кухар.

За півгодини пост зібрав понад 300 лайків і багато коментарів.

"Обкладинка альбому:)) або календаря", " Четверо негренят☺️", " Так, фото чудові..)🤩🤩🤩 Зберігши.. Дякую 👍", " гарні!", "Дуже красива і гармонійна сім'я 💞 щастя Вам🙏", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Катерина Кухар одягла бежевий купальник, який практично злився з кольором її шкіри. Балерина лежала на краю басейну. Фото було зроблено таким чином, що здавалося, ніби вона лежить на воді. Вона вибрала пікантну позу, влаштувавши справжній урок спокушання для жінок.

Нагадаємо, що змокла Кухар з "Танців з зірками" приголомшила екстримальними забавами з чоловіком: "Сподіваюся, я виживу".

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