Судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар слишком поздно раскрыла секретный план своего мужа Александра Стоянова на отдыхе

Как сообщает Politeka.net, премьер балета уговорил свою возлюбленную прокатиться по волнам и доставил ей незабываемые впечатления. Екатерина поделилась кадрами и эмоциями на своей странице в соцсети "Инстаграм", она записала видео в фиолетовом купальнике боди сразу после выхода из воды.

"Пока у меня еще свежи эмоции - прокатил меня мой муж на "таблетке" во время не совсем штиля. Он решил, что в моей жизни мало экстрима, хочу с вами поделиться. Очень, конечно, жалко, что я не смогла это заснять, так как это невозможно снимать, телефон может сразу оказаться в океане. Руки трясутся, уверена, что завтра у меня будет крепатура такая хорошая. Почувствовала себя ковбоем на родео, мне кажется, что я сейчас с легкостью могла бы мустанга укротить, но волны укротить было невозможно. Не советую вам на "таблетке" кататься в шторм", - подчеркнула балерина.

Позже Кухар обнаружила в сториз своего мужа компрометирующее видео, которое раскрыло неожиданные подробности. Александр Стоянов с голым торсом рассказал на камеру следующее:

"Так, ребятки, уговорил малышку покататься на "таблетке", но она еще не знает, что я договорился с ребятами - это будет максимально быстро, как они могут".

Екатерина перепостила ролик в своем микроблоге и подписала:

"Вот я и рассекретила этот коварный план". Она также показала, как села на надувной матрас "таблетку" в спасательном жилете и произнесла напоследок: "Надеюсь, я выживу".

Напомним, несчастье у Екатерины Кухар потрясло Сеть, судья "Танців з зірками" открылась с новой стороны.

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