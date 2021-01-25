Украинская балерина Екатерина Кухар из "Танців з зірками" показала, как видит ее муж

На фото Кухар стояла в купальнике возле моря. Девушка подняла руки вверх, а к мужу Александру Стоянову, так зовут супруга Екатерины, развернулась спиной. Партнер балены лежал на кровати в номере и фотографировал звезду, параллельно хвастаясь и своей ногой, которая попала в кадр. Александр опубликовал снимок в сторис Инстаграм, а Кухар сделала к себе репост. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль знаменитой украинской балерині в социальной сети Инстаграм.





"Открываешь глаза, а тут...", - сказал Александр в ролике.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно красотку засыпают комплиментами:

"Богиня паркета, пляжа и балета!", "А вот и фривольности", "Как фарфоровая статуэточка,а купальник...слов нет...", "Такие ноги дают лишь боги!", "Никитюк позавидует таким длинным ногам)", "Такой шикарный купальник может быть прекрасен только на леди Екатерине!", "Хочу туда но никогда там не буду...", "Огонь и тепло дарит такое фото".

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Екатерина Кухар и ее супруг, народный артист Украины Александр Стоянов, не забывают делиться кадрами своего времяпрепровождения. В этот раз балерина разместила в сторис свое селфи и коллаж с яркими снимками. Екатерина позировала в топике телесного цвета, который обтянул ее красивую грудь.

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