Известная балерина Екатерина Кухар, звезда "Танців з зірками", показала, как проводит отпуск

На фото Александр Стоянов, так зовут мужа балерины, стоял в море в шортах и бейсболке, хвастаясь подкачанным торсом. Мужчина держал Екатерину, подняв ее над головой, где Кухар расставила ножки, а руку подняла вверх. Красотка улыбалась, а глаза прикрыла глазами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"После этой фотографии я окончательно поняла, что у нас появилась новая традиция...", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Не женщина, а мечта", "Шикарная традиция", "Клево", "Ну вы даёте))) балетные до мозга костей", "Отдых, репетициям не помеха. А вообще, очень грациозно и красиво", "Супер красиво!!! Молодцы!!!", "Танцуй везде. Танцуй на суше и в воде", "Отличного и увлекательного отдыха!", "Очень вас любим", "Как Волочкова. Но вас люблю"

Мы писали, что украинская балерина, судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар поделилась пикантным кадром с отдыха.

У себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором предстала в весьма непривычном для нее образе. Кухар позировала в зеленом купальнике с черными кружевами. Бикини было больше похоже на нижнее белье и сидело на Екатерине идеально.

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