Известная украинская прима-балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар показала новые кадры райского отдыха с семьей

Как сообщает Politeka.net, Екатерина Кухар и ее супруг, народный артист Украины Александр Стоянов решли с небольшим опозданем показать, как провели Крещение.

«В прошлом году я окуналась в Атлантический океан, а в этом – в Индийский! Где бы мы ни были, но традиции всегда с нами… Ведь главное чувствовать сердцем и верить!», - подписала кадры балерина.

Кухар держит детей Тимура и Анастасию за руки и стоит в лазурных волнах.

«Ну, что ребята, сегодня Крещение. Пойдем окунаться. Я чувствую, так никогда и не повезет окунуться в морозы, ну ладно, погнали», - говорит Стоянов, снимая происходящее на видео.

Отметим, что все семейство выглядит очень стильно даже на пляже. Екатерина с супругом Александром, а также дети одеты в купальники малинового цвета.

Отметим, на Мальдивах Екатерина Кухар отпраздновала в этом году и свой день рождения. 18 января ей исполнлось 39 лет.

Напомним, соблазнительная Екатерина Кухар из "Танців з зірками" показала, как кайфует на курорте вместе с мужем: "Даже не хочется..."

Как сообщала Politeka, страстный муж Екатерины Кухар из "Танців з зірками" в одних трусах прижал жену к себе: «Ты подарила мне рай»

Также Politeka писала, что Кухар, Никитюк, "Холостячка" Мишина и другие красотки сменили имидж у одного стилиста: "Вот это перевоплощения"