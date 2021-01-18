Муж известной украинской примы-балерины Екатерины Кухар Александр Стоянов эмоционально поздравил любимую с днем рождения

Как сообщает Politeka.net, артист балета поделился трогательным постом в своем Инстаграм по случаю дня рождения супруги. В нем Стоянов поблагодарил Кухар за все, что она привнесла в его жизнь.

«С Днём Рождения, любовь моя! Ты подарила мне рай на Земле! Сегодня и всю жизнь я хочу благодарить тебя за то, что ты со мной! За то, что подарила мне замечательных детей! За то, что вдохновляешь и мотивируешь меня! Я благодарен тебе за то, что с тобой — я самый счастливый! Я безумно тебя люблю, ты мой личный океан красоты, страсти, эмоций и чувств!», - написал Стоянов.

Он также поделился жарким фото, на котором они с супругой позируют на отдыхе. Пара сфотографировалась на пляже на фоне белого песка и лазурной воды. Стоянов позирует в плавках, а Кухар – в купальнике нюдового оттенка. Балерина страстно прижалась к мужу, закинув руки ему за голову и прильнув, будто для поцелуя.

Поклонники артистов не смогли пройти мимо такого поста.

«Самая красивая пара для меня. Восхищаете и даёте веру в то , что так бывает», «Будьте счастливы! С именинницей Вас», «Какие слова. С днём рождения самую красивую балерину!», «Да, Катерина божественна!», - пишут люди.

Напомним, сочная Кухар из "Танців з зірками" в купальнике показала все свое великолепие: "В мой день рождения...".

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