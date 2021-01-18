Украинская прима-балерина Екатерина Кухар, судья проекта "Танці з зірками", с семьей покинула Украину
Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие кадры, и рассказала, что вместе с мужем и детьми отправилась отдыхать на Мальдивах.
Кухар отметила, что по прилету им сделали тест на китайский вирус, и теперь сутки они ждут результата на самоизоляции. Однако такое меры вовсе не причиняют неудобств, поскольку они могут спокойно купаться в бассейне и ходить на пляж, где нет других людей.
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Балерина также рассказала об особенностях мальдивского отдыха. Так, даже в самых дорогих отелях нет тапочек, везде ходят босиком.
Кухар уже успела познакомится и с местной фауной. Но это знакомство оказалось не слишком приятным.
«Возле дома живет огромная летучая лиса (размером со взрослого кота). Когдо она расправляет крылья, чувствую себя не по себя и пытаюсь укрыться», - поделилась впечатлениями балерина.
Также она отметила, что на острове много кроликов.
Отметим, вчера на отдых с семьей также отправился другой судья популярного в украине танцевального шоу Влад Яма.
Напомним, несчастье у Екатерины Кухар потрясло Сеть, судья "Танців з зірками" открылась с новой стороны.
Как сообщала Politeka, раздраженная Кухар пролила свет на конфликты с Фреймут и Мейхер.
Также Politeka писала, что трагедия у Екатерины Кухар, судья "Танців з зірками" потеряла ребенка.