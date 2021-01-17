Иногда новые стрижки звезд и прически звезд становятся по-настоящему культовыми, поэтому фанатам хочется сразу хочется бежать в салон

Но бывают случаи, когда даже Анджелина Джоли, Эмили Ратаковски и другие всемирно известные артистки ошибаются со сменой имиджа. Украинские знаменитости не менее щепетильны в выборе стилиста, которому могли бы доверить себя и свои локоны. При этом есть у звезд один стилист, который успел поработать с самыми популярными артистами – Михаил Прус показал в Инстаграм серию фото со звездами и их новыми прическами, удивляя перевоплощениями.

«Без преувеличения, с рекламного продукта сдувают пылинки специальной мягкой кисточкой, что бы в кадре выглядело всё безупречным🙌🏻 Точно такое же отношение и к волосам с макияжем. Волосок к волоску, ресницка к ресничке! Идеальным должно быть всё!🤯 Поначалу было сложно, но потом привыкаешь и всё получается💪🏻», - рассказывает Михаил и демонстрирует прическу Екатерины Кухар, с которой работал перед Новым годом.

Укладка для победительницы шоу «Супер Топ Модель по-украински стала популярной довольно быстро. При этом прическу модели оценило довольно много фанатов, похвалив стилиста.

Укладка для первой Холостячки страны Ксении Мишиной должна была выглядеть идеально, ведь внимание фанатов было обращено к ее образу особенно сильно. В частности, это было связано с финалом первого сезона Холостячки, где Ксения Мишина была главным сердцем этого шоу, за которое боролись мужчины.

Фотосессия Леси Никитюк для постера нового сезона «Ле-маршрутка», а также недавняя работа Леси, которую она еще не показала, обратила внимание фанатов на работы стилиста еще больше.

Екатерина Осадчая привыкла ходить с одним и тем же цветом волос, однако от элегантных экспериментов со своими локонами она никогда не отказывается и старается привнести что-то новое.

Надежда Мейхер также не любительница меня цвет волос, однако обращается к стилистам ради дорогого и изысканного образа с новой укладкой. Все образы знаменитости довольно бурно обсуждают в сети.

Джамала предпочитает лаконичность и сдержанность, поэтому не меняет кардинально стрижку, но не отказывается от легких перемен после рождения второго ребенка.

Напомним, что мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха, кто составил ей компанию.

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