Известноая украинская прима-балерина Екатерина Кухар похвасталась отдыхом с семьей

Звездная семья сейчас проводит отдых на Мальдивах, сообщает Politeka.net. Екатерина Кухар и ее супруг, народный артист Украины Александр Стоянов, не забывают делиться кадрами своего времяпрепровождения.

В этот раз балерина разместила в сторис свое селфи и коллаж с яркими снимками.

Екатерина позировала в топике телесного цвета, который обтянул ее красивую грудь, а глубокое декольте прибавило образу особой пикантности.

Звезда сделала высокую прическу, посветив крупными серьгами в ушах.

Екатерина без макияжа выглядела очень свежо и привлекательно.

"Такая тут спокойная и умиротворенная атмосфера... Даже не хочется брать в руки телефон...))", - написала прима-балерина.

На коллаже красотка совместила несколько кадров, на которых она только обнималась с мужем, но показала свои красивые ножки. Кроме того, Екатерина сфотографировала отца и дочку за тем, как они любовались природой.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе.

Ранее мы писали, что Екатерина Кухар уже много лет замужем за Александром Стояновым, с которым она воспитывает сына Тимура и дочь Анастасию.

Пару не только связывают любовные узы, но и работа. Оба вместе выступают с 2006 года. Их первым совместным спектаклем на сцене Национальной оперы Украины стал балет «Щелкунчик».

Популярность пары не падает и она продолжает совместную работу в балете.

Напомним, сочная Кухар из "Танців з зірками" в купальнике показала все свое великолепие: "В мой день рождения...".

Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар вслед за Ямой покинула Украину, появились фото: "Я пытаюсь укрыться...".

Также Politeka писала, что романтичная Кухар из "Танців з зірками" в платье из рюш заинтриговала событием: "Есть о чем задуматься...".