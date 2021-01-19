Известноая украинская прима-балерина Екатерина Кухар похвасталась отдыхом с семьей
Звездная семья сейчас проводит отдых на Мальдивах, сообщает Politeka.net. Екатерина Кухар и ее супруг, народный артист Украины Александр Стоянов, не забывают делиться кадрами своего времяпрепровождения.
В этот раз балерина разместила в сторис свое селфи и коллаж с яркими снимками.
Екатерина позировала в топике телесного цвета, который обтянул ее красивую грудь, а глубокое декольте прибавило образу особой пикантности.
Звезда сделала высокую прическу, посветив крупными серьгами в ушах.
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Екатерина без макияжа выглядела очень свежо и привлекательно.
"Такая тут спокойная и умиротворенная атмосфера... Даже не хочется брать в руки телефон...))", - написала прима-балерина.
На коллаже красотка совместила несколько кадров, на которых она только обнималась с мужем, но показала свои красивые ножки. Кроме того, Екатерина сфотографировала отца и дочку за тем, как они любовались природой.
Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе.
Ранее мы писали, что Екатерина Кухар уже много лет замужем за Александром Стояновым, с которым она воспитывает сына Тимура и дочь Анастасию.
Пару не только связывают любовные узы, но и работа. Оба вместе выступают с 2006 года. Их первым совместным спектаклем на сцене Национальной оперы Украины стал балет «Щелкунчик».
Популярность пары не падает и она продолжает совместную работу в балете.
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