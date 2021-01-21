До чего же красивая фигурка

Украинская прима-балерина, судья проекта «Танці з зірками» Екатерина Кухар засветила аппетитные формы в Инстаграм мужа

Как пишет Politeka.net, у себя в соцсетях муж Катерины, артист балета Александр Стоянов опубликовал фото со своей королевой. Как известно, сейчас звездная семья отдыхает на Мальдивах, откуда делятся невероятно красивыми снимками.

На фото, которыми поделился Стоянов, миниатюрная Катя стояла по бедра в воде. На ней был надет очень маленький купальник, который едва прикрыл самое важное. Обычно под элегантными платьями красотки трудно разглядеть фигуру звезды. На свежих кадрах она показала ее во всей красе.

Стоянов держал красавицу-жену за руку, пока она позировала на фоне голубой воды.

«Иди обниму..», - подписал фото муж Екатерины.

Муж явно остался доволен внешним видом балерины.

В комментариях оставили несколько отзывов звездной паре.

«Ну, теперь верю))», «Вау», «Потрясающе», «Это любовь», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Кухар похвасталась подборкой самых ярких фото с Мальдив. Балерина разместила у себя в сторис яркий коллаж с фотографиями. Видно, что артистка по-настоящему наслаждается отдыхом.

Напомним, что страстный муж Кухар из "Танців з зірками" в одних трусах прижал жену к себе: «Ты подарила мне рай».

Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" в нежном бикини показала, как развлекается на райских островах: "Ухожу навстречу...".

Также Politeka писала, что муж Кухар Стоянов огорошил откровением рядом с женой-красоткой в бикини: «Так никогда и не повезет…».